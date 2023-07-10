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Примусової евакуації жителів прикордоння Сумщини не буде – ОВА

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 10 липня 2023, 23:17
Примусової евакуації жителів прикордоння Сумщини не буде – ОВА
РУЙНУВАННЯ НА СУМЩИНІ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОВА

У Сумській області скасували примусову евакуацію жителів п'ятикілометрової зони в прикордонних із Росією громадах.

Джерело: пресслужба Сумської ОВА із посиланням на заяву голови ОВА Володимира Артюха під час брифінгу 

Пряма мова: "Я хочу наголосити, що екстреної і примусової евакуації не буде. Евакуація розпочнеться в плановому порядку, після того, як громадяни приймуть рішення. Якщо людина відмовляється від евакуації, пише заяву про відмову. Решта громадян, які погоджуються евакуюватись, будуть переміщені у безпечні місця. Тобто ще раз підкреслюю: евакуація буде планова і за бажанням. 

… Просто люди мають бути свідомими того, що якщо вони залишаються в "зоні смерті", інакше цю територію і не назвеш, то вони беруть відповідальність за своє життя на себе. Звісно, ми не залишимо їх сам на сам, для нас кожне життя цінне.

Але чи матимуть ці люди доступ до невідкладних медичних послуг? Чи зможуть щодня енергетики ремонтувати лінії електропередач, які ворог знищує на 100 метрах від лінії зіткнення? Думаю, ні. Ми не можемо робити зручності одним жителям, наражаючи на смерть інших".

Деталі: За його словами, розпочнеться евакуація лише тоді, коли відповідна комісія та він особисто переконаються у готовності нових місць переселення жителів прикордоння та готовності всіх служб до безпечної евакуації.  Переміщення буде проводитись у взаємодії з військовими ЗСУ.

Передісторія: 

  • 10 липня Артюх повідомив, що влада евакуює всіх жителів п'ятикілометрової зони в прикордонних із Росією громадах Сумської області.

Теми: Сумська областьевакуаціякордон
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