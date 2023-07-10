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Принудительной эвакуации жителей приграничья Сумщины не будет – ОВА

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 10 июля 2023, 23:17
Принудительной эвакуации жителей приграничья Сумщины не будет – ОВА
РАЗРУШЕНИЯ НА СУМЩИНЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ОВА

В Сумской области отменили принудительную эвакуацию жителей пятикилометровой зоны в приграничных с Россией громадах.

Источник: пресс-служба Сумской ОВА со ссылкой на заявление председателя ОВА Владимира Артюха во время брифинга 

Прямая речь: "Я хочу подчеркнуть, что экстренной и принудительной эвакуации не будет. Эвакуация начнется в плановом порядке, после того, как граждане примут решение. Если человек отказывается от эвакуации, пишет заявление об отказе. Остальные граждане, которые соглашаются эвакуироваться, будут перемещены в безопасные места. То есть еще раз подчеркиваю: эвакуация будет плановая и по желанию. 

... Просто люди должны осознавать, что если они остаются в "зоне смерти", иначе эту территорию и не назовешь, то они берут ответственность за свою жизнь на себя. Конечно, мы не оставим их один на один, для нас каждая жизнь ценна.

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Но будут ли эти люди иметь доступ к неотложным медицинским услугам? Смогут ли ежедневно энергетики ремонтировать линии электропередач, которые враг уничтожает в 100 метрах от линии соприкосновения? Думаю, нет. Мы не можем делать удобства одним жителям, подвергая смерти других".

Детали: По его словам, начнется эвакуация только тогда, когда соответствующая комиссия и он лично убедятся в готовности новых мест переселения жителей приграничья и готовности всех служб к безопасной эвакуации.  Перемещение будет проводиться во взаимодействии с военными ВСУ.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 10 июля Артюх сообщил, что власти эвакуируют всех жителей пятикилометровой зоны в приграничных с Россией громадах Сумской области.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сумская областьэвакуацияграница
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