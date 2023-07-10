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У низці регіонів оголошували тривогу

"Українська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 23:32
У низці регіонів оголошували тривогу
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У північних регіонах та на півдні оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку та загрозу застосування балістики. 

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Станом на 23:30 тривогу оголошено у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Повітряні сили попереджають про ракетну небезпезпеку у цих регіонах. 

Станом на 23:35 тривогу оголошено у Запорізькій області. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістики.

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Оновлено: Відбій тривоги у всіх північних областях.

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Теми: повітряна тривога
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