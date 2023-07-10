У низці регіонів оголошували тривогу
Понеділок, 10 липня 2023, 23:32
У північних регіонах та на півдні оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку та загрозу застосування балістики.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Станом на 23:30 тривогу оголошено у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Повітряні сили попереджають про ракетну небезпезпеку у цих регіонах.
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Станом на 23:35 тривогу оголошено у Запорізькій області. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістики.
Оновлено: Відбій тривоги у всіх північних областях.