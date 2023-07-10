В ряде регионов объявляли тревогу

В северных регионах и на юге объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности и угрозы применения баллистики.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ

Детали: По состоянию на 23:30 тревога объявлена в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности в этих регионах.

По состоянию на 23:35 тревога объявлена в Запорожской области. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики.

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Обновлено: Отбой тревоги во всех северных областях.