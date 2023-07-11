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У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА

Ольга Глущенко Вівторок, 11 липня 2023, 01:25
У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА
фото: Anton Petrus

Вночі 11 липня в областях України оголошували повітряну тривогу, Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих ударних дронів.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: Повітряна тривога була оголошена в Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

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Згодом про загрозу атаки ворожими дронами повідомили й у Харківській області.

Оновлено: Після 2 години ночі повітряну тривогу оголосили в Полтавській області, скасували у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Також тривога була оголошена в Сумській області, повітряники попередили про загрозу БпЛА.

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Крім того, о 02:23 загрозу безпілотників оголосили і в Кіровоградській області.

О 02:37 після оголошення повітряної тривоги в Одеській та Миколаївській областях Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих БпЛА.

Тим часом у Сумській області скасували повітряну тривогу.

О 02:48 через загрозу ворожих дронів тривогу оголосили в Черкаській області.

На Харківщині оголосили відбій тривоги о 02:57.

О 03:37 повітряну тривогу через загрозу застосування БпЛА оголосили в Київській області.

О 03:50 відбої тривоги пролунали у Херсонській, Миколаївській областях.

О 4 годині ранку повітряну тривога знову оголосили в Харківській області.

О 4:10 тривогу скасували в Одеській області.

О 04:17 повторно тривогу оголосили в Запорізькій області, за даними Повітряних сил, через активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку.

О 04:23 повітряну тривогу скасували в Полтавській області. Пізніше відбій оголосили і в Черкаській області.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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