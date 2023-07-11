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В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских БпЛА

Ольга ГлущенкоВторник, 11 июля 2023, 01:25
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских БпЛА
фото: Anton Petrus

Ночью 11 июля в областях Украины объявляли воздушную тревогу, Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских ударных дронов.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: Воздушная тревога была объявлена в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом ударных БпЛА.

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Позже об угрозе атаки вражескими дронами сообщили и в Харьковской области.

Обновлено: После 2 часов ночи воздушную тревогу объявили в Полтавской области, отменили в Днепропетровской и Запорожской областях.

Также тревога была объявлена в Сумской области, воздушники предупредили об угрозе БпЛА.

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Кроме того, в 02:23 угрозу беспилотников объявили и в Кировоградской области.

В 02:37 после объявления воздушной тревоги в Одесской и Николаевской областях Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских БпЛА.

Тем временем в Сумской области отменили воздушную тревогу.

В 02:48 из-за угрозы вражеских дронов тревогу объявили в Черкасской области.

На Харьковщине объявили отбой тревоги в 02:57.

В 03:37 воздушную тревогу из-за угрозы применения БпЛА объявили в Киевской области.

В 03:50 отбои тревоги прозвучали в Херсонской, Николаевской областях.

В 4 часа утра воздушную тревогу снова объявили в Харьковской области.

В 4:10 тревогу отменили в Одесской области.

В 04:17 повторно тревогу объявили в Запорожской области, по данным Воздушных сил, из-за активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении.

В 04:23 воздушную тревогу отменили в Полтавской области. Позже отбой объявили и в Черкасской области.

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Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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