Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни
Протягом минулого дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 180 вибухів.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська, Дружбівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Середино-Будська, Хотінська громади.
По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (5 вибухів).
По Хотінській громаді здійснено обстріли з гілікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР), 14 вибухів. Також був артилерійський обстріл з РСЗВ, 17 вибухів.
У Білопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли (36 вибухів), гранатометний обстріл з АГС, 11 вибухів, артобстріл (4 вибухи) та обстріл з РСЗВ (5 вибухів).
На Юнаківську громаду ворог скинув 4 міни.
По Глухівській громаді здійснено гранатометний обстріл з АГС, 50 вибухів.
Дружбівську громаду росіяни обстрілювали з мінометів, 7 вибухів.
На Есманську громаду здійснено скидання з БпЛА 9 вибухових пристроїв.
Середино-Будська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (6 вибухів).
За попередніми даними ОВА, обійшлося без втрат серед мирних жителів та руйнувань цивільної інфраструктури.