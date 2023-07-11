Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни

Ольга Глущенко Вівторок, 11 липня 2023, 01:56
Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни
ілюстративне фото Укравтодору

Протягом минулого дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 180 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська, Дружбівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Середино-Будська, Хотінська громади.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (5 вибухів).

Реклама:

По Хотінській громаді здійснено обстріли з гілікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР), 14 вибухів. Також був артилерійський обстріл з РСЗВ, 17 вибухів.

У Білопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли (36 вибухів), гранатометний обстріл з АГС, 11 вибухів, артобстріл (4 вибухи) та обстріл з РСЗВ (5 вибухів).

На Юнаківську громаду ворог скинув 4 міни.

ВІДЕО ДНЯ

По Глухівській громаді здійснено гранатометний обстріл з АГС, 50 вибухів.

Дружбівську громаду росіяни обстрілювали з мінометів, 7 вибухів.

На Есманську громаду здійснено скидання з БпЛА 9 вибухових пристроїв.

Середино-Будська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (6 вибухів).

За попередніми даними ОВА, обійшлося без втрат серед мирних жителів та руйнувань цивільної інфраструктури.

Теми: Сумська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЧасів Яр: росіяни знищили Палац культури, в якому надавали медичну допомогу – ОВА

Столтенберг на прохання Зеленського скликає Раду Україна-НАТО

фотоЛукашенко погрожує Польщі вагнерівцями: Хочуть на екскурсію на Захід

Росіяни запустили 19 ракет: Повітряні сили про обстріл Одещини

оновлено, фото, відеоРакетний удар по Одесі: є загиблий, багато постраждалих, серед яких 4 дітей

У НАЗК обіцяють перевірити не тільки військкомів, а й їхніх родичів, водіїв і коханок

Усі новини...
Сумська область
Примусової евакуації жителів прикордоння Сумщини не буде – ОВА
На Сумщині евакуюють усіх жителів п'ятикілометрової зони прикордоння
Ворог з мінометів вдарив по двох громадах Сумщини
Останні новини
14:47
Фонд гарантування вкладів припинив тимчасову адміністрацію в "Сенс Банку"
14:35
Росіяни скинули авіабомбу на Харківщину, є поранена
14:12
"Раніше я захищав одного, а зараз всю країну". Історія бійця з позивним "Спортик"
14:12
На Родосі через лісові пожежі проводять рекордну евакуацію мешканців і туристів
13:57
Десята колона вагнерівців приїхала у Білорусь - Гаюн
13:44
"Воєнний злочин": ЄС засудив атаку Росії на центр Одеси
13:29
відеоІлон Маск анонсував новий логотип Twitter: тепер без пташки
13:17
Президентка Молдови засудила атаку Росії по історичному центру Одеси
12:55
відеоВ Італії вчені знайшли вишуканий скляний посуд на затонулому кораблі
12:50
Літо, війна, "Град-Партизан" – як артилеристи "Айдару" воюють під Бахмутом. Фоторепортаж
Усі новини...
Реклама: