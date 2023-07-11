Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни

Протягом минулого дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 180 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська, Дружбівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Середино-Будська, Хотінська громади.

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По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (5 вибухів).

По Хотінській громаді здійснено обстріли з гілікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР), 14 вибухів. Також був артилерійський обстріл з РСЗВ, 17 вибухів.

У Білопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли (36 вибухів), гранатометний обстріл з АГС, 11 вибухів, артобстріл (4 вибухи) та обстріл з РСЗВ (5 вибухів).

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На Юнаківську громаду ворог скинув 4 міни.

По Глухівській громаді здійснено гранатометний обстріл з АГС, 50 вибухів.

Дружбівську громаду росіяни обстрілювали з мінометів, 7 вибухів.

На Есманську громаду здійснено скидання з БпЛА 9 вибухових пристроїв.

Середино-Будська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (6 вибухів).

За попередніми даними ОВА, обійшлося без втрат серед мирних жителів та руйнувань цивільної інфраструктури.