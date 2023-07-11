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Враг атаковал Сумскую область НАР, сбрасывал мины

Ольга ГлущенкоВторник, 11 июля 2023, 01:56
Враг атаковал Сумскую область НАР, сбрасывал мины
иллюстративное фото Укравтодора

В течение прошлого дня россияне совершили 26 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 180 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Белопольская, Глуховская, Дружбовская, Эсманская, Краснопольская, Юнаковская, Середино-Будская, Хотинская громады.

По Краснопольской громаде враг бил из минометов (6 взрывов) и артиллерии (5 взрывов).

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По Хотинской громаде осуществлены обстрелы с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР), 14 взрывов. Также был артиллерийский обстрел из РСЗО, 17 взрывов.

В Белопольской громаде зафиксированы минометные обстрелы (36 взрывов), гранатометный обстрел с АГС, 11 взрывов, артобстрел (4 взрыва) и обстрел из РСЗО (5 взрывов).

На Юнаковскую громаду враг сбросил 4 мины.

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По Глуховской громаде осуществлен гранатометный обстрел из АГС, 50 взрывов.

Дружбовскую громаду россияне обстреливали из минометов, 7 взрывов.

На Эсманскую громаду осуществлен сброс с БПЛА 9 взрывных устройств.

Середино-Будская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (6 взрывов).

По предварительным данным ОГА, обошлось без потерь среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры.

Темы: Сумская областьобстрел
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