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У Держдепі США повідомили, як ухвалювали рішення про касетні боєприпаси для України

Ольга Глущенко Вівторок, 11 липня 2023, 05:58
У Держдепі США повідомили, як ухвалювали рішення про касетні боєприпаси для України
ФОТО: GETTY IMAGES

У Держдепі Штатів повідомили, що спілкувалися із союзниками перед тим, як ухвалити рішення про надання Україні  касетних боєприпасів.

Джерело: речник Державного департаменту США Меттью Міллер під час брифінгу в Вашингтоні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми не вважаємо це питання таким, що може створити тріщини у єдності, яку ми маємо з нашими союзниками й партнерами".

Деталі: Міллер також поінформував, що Сполучені Штати спілкувалися із союзниками й партнерами з цього питання перед тим, як прийняти остаточне рішення.

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Крім того, він уточнив, що це рішення було складним, однак необхідним для забезпечення України можливості відбити російську агресію.

За його словами, у цьому зв’язку США отримали запевнення від української сторони, що касетні боєприпаси застосовуватимуться виключно по військових цілях, а також що після цього обов’язково буде проведена масштабна операція з розмінування.

Теми: СШАдопомога Українізброявійна
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