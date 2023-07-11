У Держдепі США повідомили, як ухвалювали рішення про касетні боєприпаси для України
У Держдепі Штатів повідомили, що спілкувалися із союзниками перед тим, як ухвалити рішення про надання Україні касетних боєприпасів.
Джерело: речник Державного департаменту США Меттью Міллер під час брифінгу в Вашингтоні, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Ми не вважаємо це питання таким, що може створити тріщини у єдності, яку ми маємо з нашими союзниками й партнерами".
Деталі: Міллер також поінформував, що Сполучені Штати спілкувалися із союзниками й партнерами з цього питання перед тим, як прийняти остаточне рішення.
Крім того, він уточнив, що це рішення було складним, однак необхідним для забезпечення України можливості відбити російську агресію.
За його словами, у цьому зв’язку США отримали запевнення від української сторони, що касетні боєприпаси застосовуватимуться виключно по військових цілях, а також що після цього обов’язково буде проведена масштабна операція з розмінування.