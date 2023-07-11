В Госдепе США сообщили, как принимали решение о кассетных боеприпасах для Украины

В Госдепе Штатов сообщили, что общались с союзниками перед тем, как принять решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов.

Источник: пресс-секретарь Государственного департамента США Мэттью Миллер во время брифинга в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы не считаем этот вопрос таким, что может создать трещины в единстве, которое мы имеем с нашими союзниками и партнерами".

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Детали: Миллер также сообщил, что Соединенные Штаты общались с союзниками и партнерами по этому вопросу перед тем, как принять окончательное решение.

Кроме того, он уточнил, что это решение было сложным, однако необходимым для обеспечения Украины возможности отразить российскую агрессию.

По его словам, в этой связи США получили заверения от украинской стороны, что кассетные боеприпасы будут применяться исключительно по военным целям, а также что после этого обязательно будет проведена масштабная операция по разминированию.