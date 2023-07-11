В Госдепе США сообщили, как принимали решение о кассетных боеприпасах для Украины

В Госдепе Штатов сообщили, что общались с союзниками перед тем, как принять решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов.

Источник: пресс-секретарь Государственного департамента США Мэттью Миллер во время брифинга в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы не считаем этот вопрос таким, что может создать трещины в единстве, которое мы имеем с нашими союзниками и партнерами".

Детали: Миллер также сообщил, что Соединенные Штаты общались с союзниками и партнерами по этому вопросу перед тем, как принять окончательное решение.

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Кроме того, он уточнил, что это решение было сложным, однако необходимым для обеспечения Украины возможности отразить российскую агрессию.

По его словам, в этой связи США получили заверения от украинской стороны, что кассетные боеприпасы будут применяться исключительно по военным целям, а также что после этого обязательно будет проведена масштабная операция по разминированию.