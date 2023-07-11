Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Госдепе США сообщили, как принимали решение о кассетных боеприпасах для Украины

Ольга ГлущенкоВторник, 11 июля 2023, 05:58
В Госдепе США сообщили, как принимали решение о кассетных боеприпасах для Украины
ФОТО: GETTY IMAGES

В Госдепе Штатов сообщили, что общались с союзниками перед тем, как принять решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов.

Источник: пресс-секретарь Государственного департамента США Мэттью Миллер во время брифинга в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы не считаем этот вопрос таким, что может создать трещины в единстве, которое мы имеем с нашими союзниками и партнерами".

Реклама:

Детали: Миллер также сообщил, что Соединенные Штаты общались с союзниками и партнерами по этому вопросу перед тем, как принять окончательное решение.

Кроме того, он уточнил, что это решение было сложным, однако необходимым для обеспечения Украины возможности отразить российскую агрессию.

По его словам, в этой связи США получили заверения от украинской стороны, что кассетные боеприпасы будут применяться исключительно по военным целям, а также что после этого обязательно будет проведена масштабная операция по разминированию.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАпомощь Украинеоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: