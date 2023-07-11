На Київщині працювала ППО, у столиці оголошували тривогу

У Київській області вранці 11 липня повідомили про роботу ППО, в Києві оголошували повітряну тривогу.

Джерело: Київська ОВА, КМВА

Деталі: О 04:25 у Києві була оголошена повітряна тривога.

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Крім того, КОВА повідомила, що в області існує небезпека застосування ворожих БпЛА.

"Сили протиповітряної оборони вже працюють.

Ні в якому разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу", – ідеться в повідомленні.