На Київщині працювала ППО, у столиці оголошували тривогу
Вівторок, 11 липня 2023, 04:28
У Київській області вранці 11 липня повідомили про роботу ППО, в Києві оголошували повітряну тривогу.
Джерело: Київська ОВА, КМВА
Деталі: О 04:25 у Києві була оголошена повітряна тривога.
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Крім того, КОВА повідомила, що в області існує небезпека застосування ворожих БпЛА.
"Сили протиповітряної оборони вже працюють.
Ні в якому разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу", – ідеться в повідомленні.
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