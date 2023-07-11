На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли тревогу
Вторник, 11 июля 2023, 04:28
В Киевской области утром 11 июля сообщили о работе ПВО, в Киеве объявляли воздушную тревогу.
Источник: Киевская ОВА, КГВА
Детали: В 04:25 в Киеве была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, КОВА сообщила, что в области существует опасность применения вражеских БпЛА.
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"Силы противовоздушной обороны уже работают.
Ни в коем случае не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть", - говорится в сообщении.