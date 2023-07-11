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На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли тревогу

"Украинская правда"Вторник, 11 июля 2023, 04:28
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли тревогу
фото: Getty Images

В Киевской области утром 11 июля сообщили о работе ПВО, в Киеве объявляли воздушную тревогу.

Источник: Киевская ОВА, КГВА

Детали: В 04:25 в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, КОВА сообщила, что в области существует опасность применения вражеских БпЛА.

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"Силы противовоздушной обороны уже работают.

Ни в коем случае не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть", - говорится в сообщении.

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Темы: КиевКиевская областьвоздушная тревога
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