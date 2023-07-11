ППО знищила всі "Шахеди", які рухалися на Київ – КМВА

Росіяни вранці 11 липня знову атакували Київ "Шахедами", ППО знищила всі ворожі цілі.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Деталі: Ворог вдруге цього місяця атакував Київ з повітря.

За попередніми даними, як і на початку липня, противник застосував баражуючі боєприпаси "Shahed".

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Пряма мова: "Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю РФ.

Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони".