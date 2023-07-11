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ПВО уничтожила все "Шахэды", которые двигались на Киев – КМВА

"Украинская правда"Вторник, 11 июля 2023, 05:31
ПВО уничтожила все Шахэды, которые двигались на Киев – КМВА
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY

Россияне утром 11 июля снова атаковали Киев "Шахедами", ПВО уничтожила все вражеские цели.

Источник: начальник КМВА Сергей Попко

Детали: Враг второй раз в этом месяце атаковал Киев с воздуха.

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По предварительным данным, как и в начале июля, противник применил барражирующие боеприпасы "Shahed".

Прямая речь: "Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края РФ.

Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствам нашей противовоздушной обороны".

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Темы: ШахедКиевКиевская областьПВО
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