Росіяни вдарили вночі по Дніпропетровщині з важкої артилерії

Вночі ворожі війська атакували Дніпропетровську область важкою артилерією, під обстрілами були Нікополь і Марганецька громада.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Півтора десятка снарядів випустив ворог по Дніпропетровщині цієї ночі".

Деталі: Росіяни били з важкої артилерії: двічі – по Марганецькій громаді та ще раз – по Нікополю.

За даними ОВА, минулося без загиблих та постраждалих.