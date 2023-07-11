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Росіяни вдарили вночі по Дніпропетровщині з важкої артилерії

Ольга Глущенко Вівторок, 11 липня 2023, 07:35
Росіяни вдарили вночі по Дніпропетровщині з важкої артилерії
Нікополь, скриншот deepstatemap

Вночі ворожі війська атакували Дніпропетровську область важкою артилерією, під обстрілами були Нікополь і Марганецька громада.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Півтора десятка снарядів випустив ворог по Дніпропетровщині цієї ночі".

Деталі: Росіяни били з важкої артилерії: двічі – по Марганецькій громаді та ще раз – по Нікополю.

За даними ОВА, минулося без загиблих та постраждалих.

Теми: Дніпропетровська областьНікопольобстріл
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