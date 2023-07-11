Россияне ударили ночью по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии
Вторник, 11 июля 2023, 07:35
Ночью вражеские войска атаковали Днепропетровскую область тяжелой артиллерией, под обстрелами были Никополь и Марганецкая громада.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак
Прямая речь: "Полтора десятка снарядов выпустил враг по Днепропетровщине этой ночью".
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Детали: Россияне били из тяжелой артиллерии: дважды – по Марганецкой громаде и еще раз – по Никополю.
По данным ОВА, обошлось без погибших и пострадавших.