Россияне ударили ночью по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии

Ночью вражеские войска атаковали Днепропетровскую область тяжелой артиллерией, под обстрелами были Никополь и Марганецкая громада.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Полтора десятка снарядов выпустил враг по Днепропетровщине этой ночью".

Детали: Россияне били из тяжелой артиллерии: дважды – по Марганецкой громаде и еще раз – по Никополю.

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По данным ОВА, обошлось без погибших и пострадавших.