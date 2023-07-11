Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Союзники перед першим днем саміту все ще не домовилися, як відповісти Україні – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 07:45
Союзники перед першим днем саміту все ще не домовилися, як відповісти Україні – ЗМІ
ПРАПОР НАТО. ФОТО GETTY IMAGES

Союзники НАТО все ще не мають узгодженого рішення щодо того, якими будуть формулювання у комюніке саміту щодо України та її євроатлантичних прагнень.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Після тривалих та інтенсивних переговорів щодо комюніке саміту узгоджених формулювань щодо України досі немає. Проте один з дипломатів країн НАТО заявив журналістам, що "досягнуто великого прогресу і він на 100% оптимістичний", та домовленість "дуже близько". 

Посадовці, які ведуть перемовини з цього питання, знову зустрінуться у вівторок, вже паралельно з самітом. 

Реклама:

Наскільки відомо, противниками більш рішучих формулювань є Німеччина і США.

Один з посадовців Німеччини анонімно коментував журналістам у понеділок, що "для запрошення України у НАТО і конкретних кроків до членства ще не час", та що серед союзників немає консенсусу. 

Як відомо, засідання новоствореної Ради Україна-НАТО заплановане на другу половину дня середи – під кінець саміту, вочевидь для того, щоб лідери на той час вже узгодили позиції. 

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією ЗМІ, також на 12 липня запланована, хоч остаточно й не узгоджена, зустріч лідерів США та України. Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок фактично підтвердив участь у саміті Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.

Нагадаємо, у понеділок вдалося вивести з глухого кута питання про вступ Швеції – президент Туреччини погодився розблокувати її вступ, а Стокгольм надаватиме Анкарі допомогу у зближенні з ЄС.

Теми: НАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна вже звільнила 50% захоплених РФ територій – Блінкен

США поки відмовляються передавати Україні ATACMS – WP

фотоЧасів Яр: росіяни знищили Палац культури, в якому надавали медичну допомогу – ОВА

Столтенберг на прохання Зеленського скликає Раду Україна-НАТО

фотоЛукашенко погрожує Польщі вагнерівцями: Хочуть на екскурсію на Захід

Росіяни запустили 19 ракет: Повітряні сили про обстріл Одещини

Усі новини...
НАТО
ЗМІ: Підсумкове рішення НАТО не міститиме запрошення України
У Байдена назвали малоймовірним вступ України до НАТО, доки йде війна
Зеленський прилетів на саміт НАТО
Останні новини
19:33
Україна може відмовитися від бойкоту змагань за участю росіян і білорусів – міністр
19:06
Україна вже звільнила 50% захоплених РФ територій – Блінкен
18:59
Президентка Грузії про нічну атаку на Одесу: Черговий воєнний злочин
18:53
Протягом доби відбулося 27 боєзіткнень, тривають важкі бої – Генштаб
18:37
Папа Римський у недільній промові згадав нічну атаку РФ на Одесу
18:29
Гутцайт прокоментував можливість виїзду гросмейстера на Кубок світу з шахів
18:25
Chatgpt стане доступний у застосунку для Android наступного тижня
18:01
МЗС Польщі викликало посла РФ після брехні Путіна
17:47
Експорт електроенергії до Словаччини не відбувся в перший день після відновлення
17:27
Офіс генпрокурора розслідує викрадення Червоним Хрестом Білорусі українських дітей
Усі новини...
Реклама: