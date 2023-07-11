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Союзники перед первым днем саммита все еще не договорились, как ответить Украине – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 07:45
Союзники перед первым днем саммита все еще не договорились, как ответить Украине – СМИ
ФЛАГ НАТО. ФОТО GETTY IMAGES

Союзники НАТО все еще не имеют согласованного решения относительно того, какими будут формулировки в коммюнике саммита в отношении Украины и ее евроатлантических стремлений.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

После длительных и интенсивных переговоров по коммюнике саммита согласованных формулировок по Украине до сих пор нет. Однако один из дипломатов стран НАТО заявил журналистам, что "достигнут большой прогресс и он на 100% оптимистичен", и договоренность "очень близко".

Чиновники, которые ведут переговоры по этому вопросу, снова встретятся во вторник, уже параллельно с саммитом.

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Насколько известно, противниками более решительных формулировок являются Германия и США.

Один из чиновников Германии анонимно комментировал журналистам в понедельник, что "для приглашения Украины в НАТО и конкретных шагов к членству еще не время", и что среди союзников нет консенсуса.

Как известно, заседание новосозданного Совета Украина-НАТО запланировано на вторую половину дня среды – под конец саммита, очевидно для того, чтобы лидеры к тому времени уже согласовали позиции.

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По информации СМИ, также на 12 июля запланирована, хотя окончательно и не согласована, встреча лидеров США и Украины. Зеленский в вечернем обращении в понедельник фактически подтвердил участие в саммите Североатлантического Альянса в Вильнюсе.

Напомним, в понедельник удалось вывести из тупика вопрос о вступлении Швеции – президент Турции согласился разблокировать ее вступление, а Стокгольм будет оказывать Анкаре помощь в сближении с ЕС.

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Темы: НАТО
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