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Сили оборони знищили ще понад 500 окупантів і 4 танки ворога

Ольга Глущенко Вівторок, 11 липня 2023, 08:00
Сили оборони знищили ще понад 500 окупантів і 4 танки ворога
фото Генштабу

За минулу добу захисники знищили ще 540, 4 танки, 14 артсистем та іншу техніку ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 235020 (+540) осіб,
  • танків ‒ 4089 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7983 (+17) од,
  • артилерійських систем– 4385 (+14) од,
  • РСЗВ – 672 (+4) од,
  • засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 414 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3693 (+7),
  • крилатих ракет ‒ 1271 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6966 (+29) од,
  • спеціальної техніки ‒ 640 (+8).

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Теми: війнаГенштаб
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