Сили оборони знищили ще понад 500 окупантів і 4 танки ворога
Вівторок, 11 липня 2023, 08:00
За минулу добу захисники знищили ще 540, 4 танки, 14 артсистем та іншу техніку ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 235020 (+540) осіб,
- танків ‒ 4089 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7983 (+17) од,
- артилерійських систем– 4385 (+14) од,
- РСЗВ – 672 (+4) од,
- засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 414 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3693 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1271 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6966 (+29) од,
- спеціальної техніки ‒ 640 (+8).
Реклама:
ВІДЕО ДНЯ