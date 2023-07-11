Силы обороны уничтожили еще более 500 оккупантов и 4 танка врага
Вторник, 11 июля 2023, 08:00
За минувшие сутки защитники уничтожили еще 540, 4 танка, 14 артсистем и другую технику врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около/около 235020 (+540) человек,
- танков – 4089 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 7983 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 4385 (+14) ед,
- РСЗО – 672 (+4) ед,
- средств ПВО / Anti-aircraft warfare systems – 414 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 310 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3693 (+7),
- крылатых ракет – 1271 (+0) ед,
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6966 (+29) ед,
- специальной техники – 640 (+8).