Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силы обороны уничтожили еще более 500 оккупантов и 4 танка врага

Ольга ГлущенкоВторник, 11 июля 2023, 08:00
Силы обороны уничтожили еще более 500 оккупантов и 4 танка врага
фото Генштаба

За минувшие сутки защитники уничтожили еще 540, 4 танка, 14 артсистем и другую технику врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около/около 235020 (+540) человек,
  • танков – 4089 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 7983 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 4385 (+14) ед,
  • РСЗО – 672 (+4) ед,
  • средств ПВО / Anti-aircraft warfare systems – 414 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 310 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3693 (+7),
  • крылатых ракет – 1271 (+0) ед,
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6966 (+29) ед,
  • специальной техники – 640 (+8).

Реклама:

ВИДЕО ДНЯ

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина уже освободила 50% захваченных РФ территорий - Блинкен

США пока отказываются передавать Украине ATACMS - WP

фотоЧасов Яр: россияне уничтожили Дворец культуры, в котором оказывали медицинскую помощь – ОВА

фотоЛукашенко угрожает Польше вагнеровцами: Хотят на экскурсию на Запад

Россияне запустили 19 ракет: Воздушные силы об обстреле Одесской области

Все новости...
война
Враг сосредотачивает основные усилия на 5 направлениях – сводка
В Госдепе США сообщили, как принимали решение о кассетных боеприпасах для Украины
Объект №1, или Вся власть – в бункере Зеленского. 24.02: Реконструкция
Последние новости
19:06
Украина уже освободила 50% захваченных РФ территорий - Блинкен
18:59
Президент Грузии о ночной атаке на Одессу: Очередное военное преступление
18:53
В течение суток произошло 27 боестолкновений, продолжаются тяжелые бои – Генштаб
18:37
Папа Римский в воскресной речи упомянул ночную атаку РФ на Одессу
18:29
Гутцайт прокомментировал возможность выезда гроссмейстера на Кубок мира по шахматам
18:25
Chatgpt станет доступен в приложении для Android на следующей неделе
18:01
МИД Польши вызвал посла РФ после вранья Путина
17:47
Экспорт электроэнергии в Словакию не состоялся в первый день после возобновления
17:27
Офис генпрокурора расследует похищение Красным Крестом Беларуси украинских детей
17:16
Бундесвер столкнулся с серьезными проблемами с проверками в сфере безопасности - Bild
Все новости...
Реклама: