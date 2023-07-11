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Силы обороны уничтожили еще более 500 оккупантов и 4 танка врага

Ольга ГлущенкоВторник, 11 июля 2023, 08:00
Силы обороны уничтожили еще более 500 оккупантов и 4 танка врага
фото Генштаба

За минувшие сутки защитники уничтожили еще 540, 4 танка, 14 артсистем и другую технику врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около/около 235020 (+540) человек,
  • танков – 4089 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 7983 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 4385 (+14) ед,
  • РСЗО – 672 (+4) ед,
  • средств ПВО / Anti-aircraft warfare systems – 414 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 310 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3693 (+7),
  • крылатых ракет – 1271 (+0) ед,
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6966 (+29) ед,
  • специальной техники – 640 (+8).

Темы: войнаГенштаб
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