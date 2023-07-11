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Окупанти убили 3 цивільних на Донеччині

Ірина БалачукВівторок, 11 липня 2023, 09:14
Окупанти убили 3 цивільних на Донеччині
Наслідки російських обстрілів Донеччини 10 липня. Фото з Telegram Павла Кириленка

Три людини загинули та ще 7 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 10 липня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 10 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Гострому, Авдіївці та Торецьку. Ще 7 людей за добу дістали поранення". 

 
Наслідки російських обстрілів Донеччини 10 липня 
Фото з Telegram Павла Кириленка

Деталі: Станом на ранок 11 липня окупанти убили щонайменше 1 609 та поранили щонайменше 3 830 цивільних мешканців Донеччини. 

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Наслідки російських обстрілів Донеччини 10 липня 
Фото з Telegram Павла Кириленка

Кириленко підкреслює, що ці дані неостаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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