Окупанти убили 3 цивільних на Донеччині
Вівторок, 11 липня 2023, 09:14
Три людини загинули та ще 7 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 10 липня.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "За 10 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Гострому, Авдіївці та Торецьку. Ще 7 людей за добу дістали поранення".
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Деталі: Станом на ранок 11 липня окупанти убили щонайменше 1 609 та поранили щонайменше 3 830 цивільних мешканців Донеччини.
Кириленко підкреслює, що ці дані неостаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.