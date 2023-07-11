Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти убили 3 цивільних на Донеччині

Ірина БалачукВівторок, 11 липня 2023, 09:14
Окупанти убили 3 цивільних на Донеччині
Наслідки російських обстрілів Донеччини 10 липня. Фото з Telegram Павла Кириленка

Три людини загинули та ще 7 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 10 липня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 10 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Гострому, Авдіївці та Торецьку. Ще 7 людей за добу дістали поранення". 

Реклама:
 
Наслідки російських обстрілів Донеччини 10 липня 
Фото з Telegram Павла Кириленка

Деталі: Станом на ранок 11 липня окупанти убили щонайменше 1 609 та поранили щонайменше 3 830 цивільних мешканців Донеччини. 

 
Наслідки російських обстрілів Донеччини 10 липня 
Фото з Telegram Павла Кириленка

Кириленко підкреслює, що ці дані неостаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Донецька область
Обстріли Курахового: з-під завалів дістали тіло загиблого – МВА
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: