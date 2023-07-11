Оккупанты убили 3 гражданских в Донецкой области
Вторник, 11 июля 2023, 09:14
Три человека погибли и еще 7 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 10 июля.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "За 10 июля россияне убили 3 жителей Донецкой области: в Остром, Авдеевке и Торецке. Еще 7 человек за сутки получили ранения".
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Детали: По состоянию на утро 11 июля оккупанты убили по меньшей мере 1 609 и ранили по меньшей мере 3 830 гражданских жителей Донецкой области.
Кириленко подчеркивает, что эти данные неокончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.