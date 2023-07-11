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Оккупанты убили 3 гражданских в Донецкой области

Ирина БалачукВторник, 11 июля 2023, 09:14
Оккупанты убили 3 гражданских в Донецкой области
Последствия российских обстрелов Донетчины 10 июля. Фото из Telegram Павла Кириленко

Три человека погибли и еще 7 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 10 июля.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 10 июля россияне убили 3 жителей Донецкой области: в Остром, Авдеевке и Торецке. Еще 7 человек за сутки получили ранения". 

 
Последствия российских обстрелов Донетчины 10 июля
Фото из Telegram Павла Кириленко

Детали: По состоянию на утро 11 июля оккупанты убили по меньшей мере 1 609 и ранили по меньшей мере 3 830 гражданских жителей Донецкой области. 

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Последствия российских обстрелов Донетчины 10 июля
. Фото из Telegram Павла Кириленко

Кириленко подчеркивает, что эти данные неокончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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