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Білий дім підтвердив зустріч Байдена із Зеленським у Вільнюсі

"Європейська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 09:31

Президент США Джо Байден зустрінеться зі своїм колегою Володимиром Зеленським під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це, як пише "Європейська правда", журналістам на саміті заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє AFP.

Як зазначив посадовець, лідери держав проведуть зустріч у середу, 12 липня.

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За словами Саллівана, НАТО визначить шлях реформ для України, щоб вона могла з часом приєднатися до Північноатлантичного Альянсу, але без якогось "графіку".

"Шлях реформ для України буде розроблений, але я не можу встановити графік", – уточнив він.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден у межах саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі проведе дві двосторонні зустрічі високого рівня – з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і президентом України Володимиром Зеленським.

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Як пише Politico, Байден намагатиметься переконати Зеленського, що усунення низки бюрократичних перешкод і реформ, а також "значні безпекові зобов'язання" з боку США та деяких союзників по НАТО – це максимум, який Київ може отримати у Вільнюсі цього року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок фактично підтвердив участь у саміті Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі.

Він також сказав, що робота над конкретними формулюваннями стосовно України у підсумковому документі саміту НАТО ще не завершена.

Теми: ЗеленськийБайденНАТОСША
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