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Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским в Вильнюсе

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 09:31


Президент США Джо Байден встретится со своим коллегой Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", журналистам на саммите заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает AFP.

Как отметил чиновник, лидеры государств проведут встречу в среду, 12 июля.

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По словам Салливана, НАТО определит путь реформ для Украины, чтобы она могла со временем присоединиться к Североатлантическому альянсу, но без какого-то "графика".

"Путь реформ для Украины будет разработан, но я не могу установить график", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в рамках саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе проведет две двусторонние встречи высокого уровня – с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Как пишет Politico, Байден будет пытаться убедить Зеленского, что устранение ряда бюрократических препятствий и реформ, а также "значительные обязательства по безопасности" со стороны США и некоторых союзников по НАТО – это максимум, который Киев может получить в Вильнюсе в этом году.

Напомним, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник фактически подтвердил участие в саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Он также сказал, что работа над конкретными формулировками относительно Украины в итоговом документе саммита НАТО еще не завершена.

Темы: ЗеленскийБайденНАТОСША
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