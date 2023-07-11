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Рішення НАТО щодо руху до членства України узгодять за кілька годин – генсек

"Європейська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 10:07

Генсек НАТО Єнс Столтенберг впевнений у позитивному формулюванні щодо членства України у комюніке саміту, яке буде ухвалене за кілька годин.

Про це він сказав під час публічного форуму, який відбувається одночасно з самітом НАТО у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ви побачите точне формулювання за кілька годин, оскільки ми зараз фіналізуємо наше комюніке. Я вже говорив про певні елементи, які, як я очікую, будуть там присутні, але остаточне погодження – за лідерами, які саме будуть формулювання", – сказав Столтенберг.

При цьому він раніше нагадав, що у травні на зустрічі міністрів в Осло запропонував прибрати вимогу виконання Плану дій щодо членства України в Альянсі.

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"Україна пройшла довгий шлях, відтоді як було ухвалене рішення 2008 року про наступний крок у вигляді ПДЧ. Відтоді Україна стала значно ближча до НАТО і настав час відобразити це в рішеннях Альянсу", – заявив він.

"Я переконаний, що формулювання комюніке саміту будуть позитивними, буде сильний сигнал щодо України і шляху вперед до членства (в Альянсі)", – заявив Столтенберг.

Як розповідала "Європейська правда", саміт у Вільнюсі триває з безпрецедентною вуличною підтримкою України – як від влади, так і від пересічних громадян.

ВІДЕО ДНЯ

Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".

Теми: НАТОУкраїна
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