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Решение НАТО по движению к членству Украины согласуют через несколько часов – генсек

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 10:07

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен в положительной формулировке относительно членства Украины в коммюнике саммита, которое будет принято через несколько часов.

Об этом он сказал во время публичного форума, который проходит одновременно с саммитом НАТО в Вильнюсе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Вы увидите точную формулировку через несколько часов, поскольку мы сейчас финализируем наше коммюнике. Я уже говорил об определенных элементах, которые, как я ожидаю, будут там присутствовать, но окончательное согласование – за лидерами, какие именно будут формулировки", – сказал Столтенберг.

При этом он ранее напомнил, что в мае на встрече министров в Осло предложил убрать требование выполнения Плана действий по членству Украины в Альянсе.

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"Украина прошла долгий путь с тех пор, как было принято решение 2008 года о следующем шаге в виде ПДЧ. С того времени Украина стала значительно ближе к НАТО, и пришло время отобразить это в решениях Альянса", – заявил он.

"Я убежден, что формулировки коммюнике саммита будут положительными, будет сильный сигнал относительно Украины и ее пути вперед к членству (в Альянсе)", – заявил Столтенберг.

Как рассказывала "Европейская правда", саммит в Вильнюсе продолжается с беспрецедентной уличной поддержкой Украины – как от власти, так и от рядовых граждан.

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Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".

Темы: НАТОУкраина
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