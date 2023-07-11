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США можуть розблокувати продаж F-16 Туреччині наступного тижня

"Європейська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 11:02

Голова Комітету із закордонних справ Сенату США Боб Менендес заявив, що він веде переговори з адміністрацією Джо Байдена щодо блокування ним майбутніх продажів винищувачів F-16 Туреччині.

Про це, як передає "Європейська правда", він сказав у короткому коментарі, повідомляє агентство Reuters.

Хоча Менендес все ще має занепокоєння щодо Туреччини, він може прийняти рішення протягом наступного тижня щодо статусу цього блокування, інформує агентство.

Зазначається, що сенатор вказав на тимчасове "затишшя" в "агресії Туреччини проти своїх сусідів".

Напередодні повідомлялося, що президент США Джо Байден прагне досягти домовленості з Туреччиною про схвалення вступу Швеції в Північноатлантичний альянс в обмін на розблокування продажу Анкарі американських винищувачів F-16.

Вже сьогодні з'явилася інформація, що процедура ратифікації Анкарою вступу Швеції у НАТО може початися наприкінці наступного тижня.

Нагадаємо, у понеділок після зустрічі лідерів Туреччини, Швеції та генсека НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент Туреччини погодився розблокувати вступ Швеції, а Стокгольм надаватиме Анкарі допомогу у зближенні з ЄС.

Теми: ЄвропаавіаТуреччина
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