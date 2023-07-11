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США могут разблокировать продажу F-16 Турции на следующей неделе

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 11:02

Глава комитета по иностранным делам Сената США Боб Менендес заявил, что он ведет переговоры с администрацией Джо Байдена по поводу блокирования им будущих продаж истребителей F-16 Турции.

Об этом, как передает "Европейская правда", он сказал в коротком комментарии, сообщает агентство Reuters.

Хотя Менендес все еще испытывает беспокойство в отношении Турции, он может принять решение в течение следующей недели относительно статуса этой блокировки, информирует агентство.

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Отмечается, что сенатор указал на временное "затишье" в "агрессии Турции против своих соседей".

Накануне сообщалось, что президент США Джо Байден стремится достичь договоренности с Турцией об одобрении вступления Швеции в Североатлантический альянс в обмен на разблокирование продажи Анкаре американских истребителей F-16.

Уже сегодня появилась информация, что процедура ратификации Анкарой вступления Швеции в НАТО может начаться в конце следующей недели.

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Напомним, в понедельник после встречи лидеров Турции, Швеции и генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции согласился разблокировать вступление Швеции, а Стокгольм будет оказывать Анкаре помощь в сближении с ЕС.

Темы: ЕвропаавиаТурция
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