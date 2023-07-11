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Конфіскувати активи РФ: УП і Transparency International розробили спецпроєкт

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 11 липня 2023, 11:27
Конфіскувати активи РФ: УП і Transparency International розробили спецпроєкт
GETTY IMAGES

"Українська Правда" та Transparency International Ukraine презентували платформу про конфіскацію російських активів, на якій, зокрема, зібрана інформація про вже вилучене майно путінських посіпак.

Джерело: платформа "Як конфіскувати російські активи в Україні?"

Деталі: Зібрані на платформі дані про російські активи структуровані за колишніми власниками, регіоном та механізмом конфіскації. На мапі можна знайти інформацію про те, що саме, де та скільки активів забрали в Україні. Інформація відображена у вигляді інтерактивних карток, мапи та слайдів.  

Фахівці TI Ukraine окремо описали кожен чинний механізм конфіскації, його етапи, ризики і способи їх нівелювати. Також на платформі зазначено, що буде відбуватися з усіма цими активами у майбутньому.

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Дослівно TI: "До повномасштабного вторгнення наша країна не мала спеціального законодавства, щоб впоратися із цим (конфіскацією майна російських олігархів та посіпак Путіна - ред.). Та й загалом інститут та інструменти конфіскації й повернення активів доволі нові – вони почали з’являтися лише 20–30 років тому. Проте працювати над налагодженням таких процедур нашій країні просто необхідно, адже всі ці активи й кошти від їх продажу підуть на користь держави та громадян". 

Більше деталей: Платформа розроблена УП та Transparency International в межах проєкту Європейського Союзу "Громадянське суспільство для післявоєнного відновлення України та готовності до ЄС".

Довідково: На сьогодні в Україні конфісковано $85 тис. та понад 77 млн грн грошових активів, 136 об'єктів нерухомості, 277 одиниць транспорту, корпоративні права та акції 39 підприємств та 3 банків, а також 537 цінностей і творів мистецтва. 

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Теми: Росіягрошірепарації
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