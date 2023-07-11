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Конфисковать активы РФ: УП и Transparency International разработали спецпроект

Татьяна ЛозовенкоВторник, 11 июля 2023, 11:27
Конфисковать активы РФ: УП и Transparency International разработали спецпроект
GETTY IMAGES

"Украинская Правда" и Transparency International Ukraine представили платформу о конфискации российских активов, на которой, в частности, собрана информация об уже изъятом имуществе путинских приспешников.

Источник: платформа "Как конфисковать российские активы в Украине?"

Детали: Собранные на платформе данные о российских активах структурированы по бывшим владельцам, региону и механизму конфискации. На карте можно найти информацию о том, что именно, где и сколько активов забрали в Украине. 

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Информация отображена в виде интерактивных карточек, карты и слайдов.  

Специалисты TI Ukraine отдельно описали каждый действующий механизм конфискации, его этапы, риски и способы их нивелировать. Также на платформе указано, что будет происходить со всеми этими активами в будущем.

 

Дословно TI: "До полномасштабного вторжения наша страна не имела специального законодательства, чтобы справиться с этим (конфискацией имущества российских олигархов и приспешников Путина - ред.) Да и вообще институт и инструменты конфискации и возврата активов довольно новые - они начали появляться только 20-30 лет назад. Однако работать над налаживанием таких процедур нашей стране просто необходимо, ведь все эти активы и средства от их продажи пойдут на пользу государства и граждан". 

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Больше деталей: Платформа разработана УП и Transparency International в рамках проекта Европейского Союза "Гражданское общество для послевоенного восстановления Украины и готовности к ЕС".

Справочно: На сегодня в Украине конфисковано $85 тыс. и более 77 млн грн денежных активов, 136 объектов недвижимости, 277 единиц транспорта, корпоративные права и акции 39 предприятий и 3 банков, а также 537 ценностей и произведений искусства.

Темы: Росcияденьгирепарации
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