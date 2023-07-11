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У Кремлі пригрозили "наслідками" після рішення Франції дати далекобійні ракети Україні

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 11 липня 2023, 13:18
У Кремлі пригрозили наслідками після рішення Франції дати далекобійні ракети Україні
ДМИТРО ПЄСКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

У Кремлі пригрозили "наслідками і контрзаходами" у відповідь на рішення Франції передати Україні ракети дальнього радіусу дії для підтримки наступу ЗСУ.

Джерело: російський Інтерфакс із посиланням заяву прессекретаря президент РФ Дмитра Пєскова 

Пряма мова: "Безумовно, ще належить з'ясувати, про який саме радіус (дії ракет - ред.) ідеться. Це, на наш погляд, помилкове рішення, що загрожує наслідками для української сторони, тому що, природно, це змусить нас вживати контрзаходів".

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Деталі: Він стверджує, що ці рішення нібито "не можуть вплинути на перебіг подій" в Україні. 

Передісторія: 

  • 11 липня президент Франції Еммануель Макрон під час саміту НАТО у Вільнюсі повідомив, що країна вирішила передати Україні ракети, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника.
  • Макрон не згадав конкретну назву озброєння, але, ймовірно, йдеться про ракети SCALP "повітря-земля" – аналог Storm Shadow, оскільки це франко-британська розробка. 

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Теми: ФранціязброяРосіядопомога Україні
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