У Кремлі пригрозили "наслідками" після рішення Франції дати далекобійні ракети Україні

У Кремлі пригрозили "наслідками і контрзаходами" у відповідь на рішення Франції передати Україні ракети дальнього радіусу дії для підтримки наступу ЗСУ.

Джерело: російський Інтерфакс із посиланням заяву прессекретаря президент РФ Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Безумовно, ще належить з'ясувати, про який саме радіус (дії ракет - ред.) ідеться. Це, на наш погляд, помилкове рішення, що загрожує наслідками для української сторони, тому що, природно, це змусить нас вживати контрзаходів".

Деталі: Він стверджує, що ці рішення нібито "не можуть вплинути на перебіг подій" в Україні.

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