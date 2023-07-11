В Кремле пригрозили "последствиями" после решения Франции дать дальнобойные ракеты Украине
Вторник, 11 июля 2023, 13:18
В Кремле пригрозили "последствиями и контрмерами" в ответ на решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления ВСУ.
Источник: российский Интерфакс со ссылкой на заявление пресс-секретаря президент РФ Дмитрия Пескова
Прямая речь: "Безусловно, еще предстоит выяснить, о каком именно радиусе (ракет - ред.) идет речь. Это, на наш взгляд, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это заставит нас принимать контрмеры".
Детали: Он утверждает, что эти решения якобы "не могут повлиять на ход событий" в Украине.
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Предыстория:
- 11 июля президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в Вильнюсе сообщил, что страна решила передать Украине ракеты, которые позволят наносить удары в глубокий тыл противника.
- Макрон не упомянул конкретное название вооружения, но, вероятно, речь идет о ракетах SCALP "воздух-земля" - аналог Storm Shadow, поскольку это франко-британская разработка.