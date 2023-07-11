В Кремле пригрозили "последствиями" после решения Франции дать дальнобойные ракеты Украине

В Кремле пригрозили "последствиями и контрмерами" в ответ на решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления ВСУ.

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на заявление пресс-секретаря президент РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Безусловно, еще предстоит выяснить, о каком именно радиусе (ракет - ред.) идет речь. Это, на наш взгляд, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это заставит нас принимать контрмеры".

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Детали: Он утверждает, что эти решения якобы "не могут повлиять на ход событий" в Украине.

Предыстория:

11 июля президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в Вильнюсе сообщил, что страна решила передать Украине ракеты, которые позволят наносить удары в глубокий тыл противника.

Макрон не упомянул конкретное название вооружения, но, вероятно, речь идет о ракетах SCALP "воздух-земля" - аналог Storm Shadow, поскольку это франко-британская разработка.