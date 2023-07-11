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На таврійському напрямку більше окупантів здаються в полон – Сили оборони

Валентина РоманенкоВівторок, 11 липня 2023, 13:45
На таврійському напрямку більше окупантів здаються в полон – Сили оборони
ВАЛЕРІЙ ШЕРШЕНЬ. ФОТО "АРМІЯ INFORM"

Сили оборони зафіксували збільшення кількості російських окупантів, які здалися в полон за добу на таврійському напрямку.

Джерело: речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими дуже суттєві... За минулу добу ми зафіксували, що в полон здалися 19 осіб (за попередню добу було 10 полонених). Це вперше фіксується така велика кількість полонених саме в літній період і саме в час проведення наступальних дій угруповання "Таврія".

Це вказує на низький морально-психологічний стан особового складу ворога, його демотивацію. І, безумовно, з нашої сторони – це успіх".

Деталі: За словами Шершня, в районі Мар'їнки та Авдіївки на Донеччині українські військові перебувають в активній обороні.

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Теми: війна
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