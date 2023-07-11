Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На таврійському напрямку більше окупантів здаються в полон – Сили оборони

Валентина РоманенкоВівторок, 11 липня 2023, 13:45
На таврійському напрямку більше окупантів здаються в полон – Сили оборони
ВАЛЕРІЙ ШЕРШЕНЬ. ФОТО "АРМІЯ INFORM"

Сили оборони зафіксували збільшення кількості російських окупантів, які здалися в полон за добу на таврійському напрямку.

Джерело: речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими дуже суттєві... За минулу добу ми зафіксували, що в полон здалися 19 осіб (за попередню добу було 10 полонених). Це вперше фіксується така велика кількість полонених саме в літній період і саме в час проведення наступальних дій угруповання "Таврія".

Це вказує на низький морально-психологічний стан особового складу ворога, його демотивацію. І, безумовно, з нашої сторони – це успіх".

Деталі: За словами Шершня, в районі Мар'їнки та Авдіївки на Донеччині українські військові перебувають в активній обороні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Резніков вважає, що до наступного літа Україна виграє війну й зможе вступити в НАТО

Телевізор, холодильник і бібліотека: стало відомо, де тримають Гіркіна

"Благословенна вами ракета прилетіла у вівтар": вікарій Одеської єпархії написав Кирилу

Україна може відмовитися від бойкоту змагань за участю росіян і білорусів – міністр

США поки відмовляються передавати Україні ATACMS – WP

фотоЧасів Яр: росіяни знищили Палац культури, в якому надавали медичну допомогу – ОВА

Усі новини...
війна
В окупованих Токмаку й Скадовську слідом за Бердянськом пролунали вибухи
Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного
У Байдена назвали малоймовірним вступ України до НАТО, доки йде війна
Останні новини
00:53
"Карту Буданова" з розділеною Росією продали на аукціоні за 14 млн гривень
00:22
Росіяни за добу 13 разів обстріляли прикордоння Сумщини
23:52
Резніков вважає, що до наступного літа Україна виграє війну й зможе вступити в НАТО
23:34
У Сумах лунали вибухи, виявили ворожий безпілотник
23:17
ЮНЕСКО направить місію до Одеси: Руйнування культурних об'єктів – воєнний злочин
22:59
фотоОбстріл Одеси: в департаменті освіти повідомили про пошкодження шкіл і садочків
22:44
Телевізор, холодильник і бібліотека: стало відомо, де тримають Гіркіна
22:33
Щільність як у цукрової вати. Вчені виявили надзвичайно легку планету
22:19
"Благословенна вами ракета прилетіла у вівтар": вікарій Одеської єпархії написав Кирилу
21:51
Зеленський анонсує нову допомогу від партнерів: Більше ППО й далекобійної зброї
Усі новини...
Реклама: