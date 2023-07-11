На таврийском направлении больше оккупантов сдаются в плен – Силы обороны
Силы обороны зафиксировали увеличение количества российских оккупантов, которые сдались в плен за сутки на таврийском направлении.
Источник: спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона
Прямая речь: "Потери врага убитыми, ранеными и пленными очень существенные... За минувшие сутки мы зафиксировали, что в плен сдались 19 человек (за предыдущие сутки было 10 пленных). Это впервые фиксируется такое большое количество пленных именно в летний период и именно во время проведения наступательных действий группировки "Таврия".
Это указывает на низкое морально-психологическое состояние личного состава врага, его демотивацию. И, безусловно, с нашей стороны - это успех".
Детали: По словам Шершня, в районе Марьинки и Авдеевки в Донецкой области украинские военные находятся в активной обороне.