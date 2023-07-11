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Міноборони Німеччини: інвестиції підуть в Україну лише у складі НАТО, вступ має бути прискорений

"Європейська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 13:56

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Україна може розраховувати на приплив інвестицій лише після завершення війни та вступу до НАТО.

Про це він заявив у дискусії на експертному форумі на полях саміту НАТО, в якому бере участь кореспондент "Європейської правди".

Пісторіус наголосив, що Німеччина принципово підтримує вступ України до НАТО і щодо цього зараз вже немає дискусій в Альянсі.

"Майбутнє України в НАТО – з цим усі погодилися і щодо цього немає сумніву. Питання полягає лише у тому, як дістатися цієї мети", – підкреслив німецький міністр.

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Борис Пісторіус, утім, наголосив, що політичне рішення про те, як Україна йтиме до вступу, міститиме "кілька передумов", які дискутуються на рівні лідерів. "Особисто я переконаний, що цей шлях для України може бути швидшим, ніж для інших, але все одно це буде певний шлях. Але майбутнє України в НАТО, і у цьому немає сумніву", – додав він.

Міністр також свідомий того, що бізнес не вкладатиме кошти в Україну до її вступу в Альянс.

"Компанії, бізнеси з усього світу інвестуватимуть лише після війни. Не буде інвестицій під час будь-якого перемир’я – це буде лише тоді, коли бізнес буде впевнений у подальшому мирі. Умови інвестицій – це визначеність із кордонами, Україна має бути сильною у військовому сенсі і не лише, а також Україна має бути частиною Альянсу. І це станеться", – підкреслив він.

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На саміті Німеччина також передасть новий пакет допомоги Україні.

Раніше стало відомо, що країни НАТО погодились скасувати ПДЧ для України для вступу в Альянс.

Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".

Теми: НімеччинаНАТОМіноборониінвестиції
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