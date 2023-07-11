Міноборони Німеччини: інвестиції підуть в Україну лише у складі НАТО, вступ має бути прискорений

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Україна може розраховувати на приплив інвестицій лише після завершення війни та вступу до НАТО.

Про це він заявив у дискусії на експертному форумі на полях саміту НАТО, в якому бере участь кореспондент "Європейської правди".

Пісторіус наголосив, що Німеччина принципово підтримує вступ України до НАТО і щодо цього зараз вже немає дискусій в Альянсі.

"Майбутнє України в НАТО – з цим усі погодилися і щодо цього немає сумніву. Питання полягає лише у тому, як дістатися цієї мети", – підкреслив німецький міністр.

Борис Пісторіус, утім, наголосив, що політичне рішення про те, як Україна йтиме до вступу, міститиме "кілька передумов", які дискутуються на рівні лідерів. "Особисто я переконаний, що цей шлях для України може бути швидшим, ніж для інших, але все одно це буде певний шлях. Але майбутнє України в НАТО, і у цьому немає сумніву", – додав він.

Міністр також свідомий того, що бізнес не вкладатиме кошти в Україну до її вступу в Альянс.

"Компанії, бізнеси з усього світу інвестуватимуть лише після війни. Не буде інвестицій під час будь-якого перемир’я – це буде лише тоді, коли бізнес буде впевнений у подальшому мирі. Умови інвестицій – це визначеність із кордонами, Україна має бути сильною у військовому сенсі і не лише, а також Україна має бути частиною Альянсу. І це станеться", – підкреслив він.

На саміті Німеччина також передасть новий пакет допомоги Україні.

Раніше стало відомо, що країни НАТО погодились скасувати ПДЧ для України для вступу в Альянс.

Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".