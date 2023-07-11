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Минобороны Германии: инвестиции пойдут в Украину только в составе НАТО, вступление должно быть ускорено

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 13:56

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Украина может рассчитывать на приток инвестиций только после завершения войны и вступления в НАТО.

Об этом он заявил в дискуссии на экспертном форуме на полях саммита НАТО, в котором принимает участие корреспондент "Европейской правды".

Писториус отметил, что Германия принципиально поддерживает вступление Украины в НАТО и по этому поводу сейчас уже нет дискуссий в Альянсе.

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"Будущее Украины в НАТО – с этим все согласились и в этом нет сомнения. Вопрос заключается лишь в том, как добраться до этой цели", – подчеркнул немецкий министр.

Борис Писториус, впрочем, отметил, что политическое решение о том, как Украина будет идти к вступлению, будет содержать "несколько условий", которые дискутируются на уровне лидеров. "Лично я убежден, что этот путь для Украины может быть быстрее, чем для других, но все равно это будет определенный путь. Но будущее Украины в НАТО, в этом нет сомнений", – добавил он.

Министр также осознает, что бизнес не будет вкладывать средства в Украину до ее вступления в Альянс.

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"Компании, бизнесы со всего мира будут инвестировать только после войны. Не будет инвестиций во время перемирия – это будет только тогда, когда бизнес будет уверен в дальнейшем мире. Условия инвестиций – это определенность с границами, Украина должна быть сильной в военном смысле и не только, а также Украина должна быть частью Альянса. И это произойдет", – подчеркнул он.

На саммите Германия также передаст новый пакет помощи Украине.

Ранее стало известно, что страны НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины для вступления в Альянс.

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".

Темы: ГерманияНАТОМинобороныинвестиции
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