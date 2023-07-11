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Німеччина дає Україні в допомогу те, що зараз у пріоритеті – Пісторіус

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 14:40
Німеччина дає Україні в допомогу те, що зараз у пріоритеті – Пісторіус
Борис Пісторіус, фото Getty Images

Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги, який включає засоби протиповітряної оборони й танки, підтвердив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Під час саміту НАТО у Вільнюсі Пісторіус сказав, що новий пакет допомоги "слугує пріоритетам України: протиповітряна оборона, танки, артилерія".

Пряма мова: "Таким чином, ми робимо важливий внесок у зміцнення здатності України вистояти (у війні з Росією)".

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Деталі: За даними Міністерства оборони, Київ отримає дві пускові установки для системи протиповітряної оборони "Patriot", 40 бойових машин піхоти Marder, 25 танків "Leopard 1" і одну систему безпілотних літальних апаратів "Luna".

Цьому передувало: Раніше повідомлялося, що новий пакет військової допомоги Берліна для Києва включатиме засоби ППО, бойові машини піхоти, снаряди й дрони загальною вартістю близько 600 млн євро.

Тим часом агентство dpa з посиланням на свої джерела повідомляє, що вартість пакета навіть більша – майже 700 млн євро. 

ВІДЕО ДНЯ

Ще раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передання Україні десятків бойових танків Leopard 1A5 у співпраці з Данією.

Теми: Німеччинадопомога УкраїнізброяППО
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