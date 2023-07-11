Германия дает Украине в помощь то, что сейчас в приоритете – Писториус

Германия передает Украине новый пакет военной помощи, включающий в себя средства противовоздушной обороны и танки, подтвердил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Во время саммита НАТО в Вильнюсе Писториус сказал, что новый пакет помощи "служит приоритетам Украины: противовоздушная оборона, танки, артиллерия".

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Прямая речь: "Таким образом, мы вносим важный вклад в укрепление способности Украины выстоять (в войне с Россией)".

Детали: По данным Министерства обороны, Киев получит две пусковые установки для системы противовоздушной обороны "Patriot", 40 боевых машин пехоты Marder, 25 танков "Leopard 1" и одну систему беспилотных летательных аппаратов "Luna".

Этому предшествовало: Ранее сообщалось, что новый пакет военной помощи Берлина для Киева будет включать в себя средства ПВО, боевые машины пехоты, снаряды и дроны общей стоимостью около 600 млн евро.

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Тем временем агентство dpa со ссылкой на свои источники сообщает, что стоимость пакета даже больше – почти 700 млн евро.

Еще раньше министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал передачу Украине десятков боевых танков Leopard 1A5 в сотрудничестве с Данией.