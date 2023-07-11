Одружився зі старшою на 24 роки жінкою з інвалідністю, щоб виїхати за кордон: молодят викрили

32-річний українець одружився з 56-річною жінкою, яка має інвалідність і того ж дня намагався перетнути кордон.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Схему виїзду за кордон шляхом укладання фіктивного шлюбу викрили правоохоронці на Одещині.

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У пункті пропуску "Старокозаче" прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками СБУ виявили чоловіка, який з метою виїзду за кордон уклав фіктивний шлюб.

Під час прикордонного контролю у правоохоронців виникла підозра щодо відвертості подружжя. Різниця у віці між "молодятами" була суттєвою. Жінка була старшою за чоловіка на понад двадцять років. А дата одруження співпадала з днем "весільної" подорожі за кордон.

Дослівно: "Виявилося, що "іскра" у стосунках між нареченими проскочила лише задля перетину чоловіком кордону.

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Правоохоронці з’ясували, що 32-річний громадянин України скористався оголошенням в інтернет-мережі про можливість "поєднати серця" з жінкою, яка має інвалідність. Така послуга вартувала нареченому 8000 гривень.

Чоловік проживав в одному із сіл Южненської міської громади Одеської області, а жінка родом з Одеси. "Закохані" оформили шлюб в Одесі та одразу ж попрямували до кордону. Потенційному втікачу за додаткову винагороду навіть віднайшли таксі до пункту пропуску та надали "доглядальницю", яка мала все проконтролювати.

Однак такі дії для всіх учасників протиправної схеми завершилися невдало, їх передали представникам Національної поліції".