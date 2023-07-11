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Женился на старшей женщине с инвалидностью, чтобы выехать за границу: молодоженов разоблачили

Валентина РоманенкоВторник, 11 июля 2023, 14:59
Женился на старшей женщине с инвалидностью, чтобы выехать за границу: молодоженов разоблачили
иллюстрация ГПСУ

32-летний украинец женился на 56-летней женщине, которая имеет инвалидность и в тот же день пытался пересечь границу.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Схему выезда за границу путем заключения фиктивного брака разоблачили правоохранители в Одесской области.

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В пункте пропуска "Староказачье" пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками СБУ обнаружили мужчину, который с целью выезда за границу заключил фиктивный брак.

 

Во время пограничного контроля у правоохранителей возникло подозрение относительно откровенности супругов. Разница в возрасте между "молодоженами" была существенной. Женщина была старше мужчины более чем на двадцать лет. А дата бракосочетания совпадала с днем "свадебного" путешествия за границу.

Дословно: "Оказалось, что "искра" в отношениях между молодоженами проскочила только для пересечения мужчиной границы.

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Правоохранители выяснили, что 32-летний гражданин Украины воспользовался объявлением в интернет-сети о возможности "соединить сердца" с женщиной, которая имеет инвалидность. Такая услуга стоила жениху 8000 гривен.

Мужчина проживал в одном из сел Южненской городской общины Одесской области, а женщина родом из Одессы. "Влюбленные" оформили брак в Одессе и сразу же направились к границе. Потенциальному беглецу за дополнительное вознаграждение даже нашли такси до пункта пропуска и предоставили "сиделку", которая должна была все проконтролировать.

Однако такие действия для всех участников противоправной схемы завершились неудачно, их передали представителям Национальной полиции".

Темы: Пограничная службаВоенное положение
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