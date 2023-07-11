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Президент Чехії заявив, що "вікно можливостей" на фронті є до кінця року – потім переговори

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 15:20
Президент Чехії заявив, що вікно можливостей на фронті є до кінця року – потім переговори
Петр Павел, фото Getty Images

Президент Чехії Петр Павел вважає, що будь-які досягнення на полі бою в Україні до кінця 2023 року стануть основою для переговорів між Києвом та Москвою, яких не уникнути. 

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Під час дискусії на експертному форумі на полях саміту НАТО у Вільнюсі Павел сказав, що "вікно можливостей" для військового просування України зачиниться до кінця року.

На його думку, союзники з часом знизять свій рівень військової підтримки України. 

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Пряма мова: "Ми повинні дивитися реалістично: вікно можливостей більш-менш закриється до кінця цього року. Не лише через зимові умови, але також через прийдешні вибори в Україні, Росії, США...

Ми також побачимо ще одне зниження готовності масово підтримувати Україну більшою кількістю зброї. 

Усі ці умови, ймовірно, приведуть до висновків: що б не було досягнуто до кінця цього року, це буде основою для переговорів".

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Цьому передувало: У березні в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita Павел заявив, що в України буде лише одна спроба розпочати великий контрнаступ.

Згодом Павел пояснив: мав на увазі, що Україна цьогоріч матиме одну спробу для контрнаступу, оскільки такі операції потребують багато часу і ресурсів.

Американський експерт щодо України та Росії Александр Віндман в інтерв'ю "Українській правді" із приводу війни сказав про високу ймовірність, що "серйозні переговори" почнуться ближче до кінця цього року.

Читайте також: Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше

Теми: війнапереговориРосіяЧехія
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