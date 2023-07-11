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Президент Чехии заявил, что "окно возможностей" на фронте есть до конца года – потом переговоры

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 11 июля 2023, 15:20
Президент Чехии заявил, что окно возможностей на фронте есть до конца года – потом переговоры
Петр Павел, фото Getty Images

Президент Чехии Петр Павел считает, что любые достижения на поле боя в Украине до конца 2023 станут основой для переговоров между Киевом и Москвой, которых не избежать.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В ходе дискуссии на экспертном форуме на полях саммита НАТО в Вильнюсе Павел сказал, что "окно возможностей" для военного продвижения Украины закроется до конца года.

По его мнению, союзники со временем снизят свой уровень военной поддержки Украины.

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Прямая речь: "Мы должны смотреть реалистично: окно возможностей более-менее закроется до конца этого года. Не только из-за зимних условий, но также из-за грядущих выборов в Украине, России, США...

Мы также увидим еще одно понижение готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия.

Все эти условия, вероятно, приведут к выводам: что бы ни было достигнуто до конца этого года, это будет основой для переговоров".

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Этому предшествовало: В марте в интервью польскому изданию "Rzeczpospolita" Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать большое контрнаступление.

Впоследствии Павел пояснил: он имел в виду, что Украина в этом году будет иметь одну попытку для контрнаступления, поскольку такие операции требуют много времени и ресурсов.

Американский эксперт по Украине и России Александр Виндман в интервью "Украинской правде" по поводу войны сказал о высокой вероятности, что "серьезные переговоры" начнутся ближе к концу этого года.

Читайте также: Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Для Украины лучше всего – победить раньше

Темы: войнапереговорыРосcияЧехия
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