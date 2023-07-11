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У Білорусі помер відомий художник-політв'язень

Валентина РоманенкоВівторок, 11 липня 2023, 16:10
У Білорусі помер відомий художник-політв'язень
Алєсь Пушкін. фото "Радіо Свобода"

У Білорусі за нез'ясованих обставин помер політв'язень, відомий художник Олександр Пушкін.

Джерело: правозахисний центр "Вясна", "Радыё Свабода"

Деталі: 11 липня дружина Пушкіна повідомила, що він помер у реанімації за нез'ясованих обставин.

Пушкіна затримали 30 березня 2021 року в селі Жиличі Кіровського р-ну Могильовської області співробітники МВС.

Як заявили в білоруській прокуратурі, підставою для порушення кримінальної справи стало розміщення на виставці 19 березня, портрета діяча білоруського антирадянського руху Євгена Жихаря з автоматом на плечі авторства художника Алєся Пушкіна. Згідно з повідомленням прокуратури, під час виставки Пушкін "характеризував Жихаря як людину з білоруського опору, борця з більшовиками, чим прославляв і схвалював його дії".

Наприкінці листопада 2021 року стало відомо, що художника направили на проведення психіатричної експертизи. У середині грудня Алєсь повернувся в СІЗО-1.

22 грудня 2021 року СК завершив розслідування і висунув Пушкіну обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 3 ст. 130 (умисні дії з реабілітації нацизму, вчинені групою осіб) і ст. 370 (наруга над державними символами).

Відомо, що 25 березня 2022 року Пушкін порізав собі живіт.

30 березня 2022 року суд визнав Пушкіна винним і засудив його до 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Під час оголошення вироку Алєсь голосно говорив і роздягнувся, щоб було видно порізи на животі у вигляді хреста. За це його на 13 діб помістили в карцер.

15 квітня 2022 року Алєся Пушкіна етапували із СІЗО-1 до виправної колонії № 22. У серпні 2022 р. стало відомо, що адміністрація виправної установи помістила політв'язня художника на 5 місяців у ПКТ.

За інформацією правозахисників, 11 листопада 2022 року суддя ухвалив перевести Пушкіна на тюремний режим строком на півтора року. Незабаром політв'язня етапували до гродненської тюрми № 1.

Теми: Білорусь
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