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В Беларуси умер известный художник-политзаключенный

Валентина РоманенкоВторник, 11 июля 2023, 16:10
В Беларуси умер известный художник-политзаключенный
Алесь Пушкин. фото "Радио Свобода"

В Беларуси при невыясненных обстоятельствах умер политзаключенный известный художник Александр Пушкин.

Источник: правозащитный центр "Вясна", "Радыё Свабода"

Детали: 11 июля жена Пушкина сообщила, что он скончался в реанимации при невыясненных обстоятельствах.

Пушкин был задержан 30 марта 2021 года в деревне Жиличи Кировского р-на Могилевской области сотрудниками МВД. 

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Как заявили в белорусской прокуратуре, основанием для возбуждения уголовного дела стало размещение на выставке 19 марта, портрета деятеля белорусского антисоветского движения Евгения Жихаря с автоматом на плече авторства художника Алеся Пушкина. Согласно сообщению прокуратуры, в ходе выставки Алесь Пушкин "характеризовал Жихаря как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и одобрял его действия".

В конце ноября 2021 года стало известно, что художника направили на проведение психиатрической экспертизы. В середине декабря Алесь вернулся в СИЗО-1.

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22 декабря 2021 СК завершил расследование и предъявил Алесю обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 3 ст. 130 (умышленные действия по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц) и ст. 370 (надругательство над государственными символами).

Известно, что 25 марта 2022 года Пушкин порезал себе живот.

30 марта 2022 суд признал Пушкина виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Во время оглашения приговора Алесь громко говорил и разделся, чтобы были видны порезы на животе в виде креста. За это его на 13 суток поместили в карцер.

15 апреля 2022 года Алесь Пушкин был этапирован из СИЗО-1 в исправительную колонию № 22. В августе 2022 г. стало известно, что администрация исправительного учреждения поместила политзаключенного художника на 5 месяцев в ПКТ.

По информации правозащитников, 11 ноября 2022 года судья постановил перевести Пушкина на тюремный режим сроком на полтора года. Вскоре политзаключенного этапировали в гродненскую тюрьму № 1.

Темы: Беларусь
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