Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Беларуси умер известный художник-политзаключенный

Валентина РоманенкоВторник, 11 июля 2023, 16:10
В Беларуси умер известный художник-политзаключенный
Алесь Пушкин. фото "Радио Свобода"

В Беларуси при невыясненных обстоятельствах умер политзаключенный известный художник Александр Пушкин.

Источник: правозащитный центр "Вясна", "Радыё Свабода"

Детали: 11 июля жена Пушкина сообщила, что он скончался в реанимации при невыясненных обстоятельствах.

Реклама:

Пушкин был задержан 30 марта 2021 года в деревне Жиличи Кировского р-на Могилевской области сотрудниками МВД. 

Как заявили в белорусской прокуратуре, основанием для возбуждения уголовного дела стало размещение на выставке 19 марта, портрета деятеля белорусского антисоветского движения Евгения Жихаря с автоматом на плече авторства художника Алеся Пушкина. Согласно сообщению прокуратуры, в ходе выставки Алесь Пушкин "характеризовал Жихаря как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и одобрял его действия".

ВИДЕО ДНЯ

В конце ноября 2021 года стало известно, что художника направили на проведение психиатрической экспертизы. В середине декабря Алесь вернулся в СИЗО-1.

22 декабря 2021 СК завершил расследование и предъявил Алесю обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 3 ст. 130 (умышленные действия по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц) и ст. 370 (надругательство над государственными символами).

Известно, что 25 марта 2022 года Пушкин порезал себе живот.

30 марта 2022 суд признал Пушкина виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Во время оглашения приговора Алесь громко говорил и разделся, чтобы были видны порезы на животе в виде креста. За это его на 13 суток поместили в карцер.

15 апреля 2022 года Алесь Пушкин был этапирован из СИЗО-1 в исправительную колонию № 22. В августе 2022 г. стало известно, что администрация исправительного учреждения поместила политзаключенного художника на 5 месяцев в ПКТ.

По информации правозащитников, 11 ноября 2022 года судья постановил перевести Пушкина на тюремный режим сроком на полтора года. Вскоре политзаключенного этапировали в гродненскую тюрьму № 1.

Темы: Беларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Беларусь
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
В Беларусь снова прибывают российские военные 
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: