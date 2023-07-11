Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський прилетів на саміт НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 16:09

Літак з президентом України Володимиром Зеленським на борту прибув у Литву до міжнародного аеропорту Вільнюса.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з Вільнюса

Деталі: Польський урядовий літак прямував рейсом Жешув-Вільнюс. Речник президента Сергій Нікіфоров підтвердив прибуття президента до Вільнюса.

Реклама:

Варто зауважити, що анонсована Альянсом програма участі Володимира Зеленського в офіційних заходах саміту починається дещо пізніше. Так, раніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенбенг заявляв, що Зеленський у вівторок візьме участь лише у вечері лідерів, а засідання Ради Україна-НАТО анонсоване на середу.

Між тим, саме зараз на саміті тривають переговори про те, як буде сформульоване рішення щодо України та її руху до членства.

Раніше, дорогою до Вільнюса Зеленський публічно розкритикував НАТО за формулювання у проєкті рішення.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Президент Литви Гітанас Науседа бачить готовність лідерів НАТО на схвалення рішення, де буде згадка про певне "запрошення" для України.

Гітанас Науседа наголосив, що для Литви важливо не повторити формулу про "відкриті двері", яку вважають застарілою та провальною. "Але буде дуже чіткий сигнал, що ми не повторюємо формулу Бухарестського саміту",  – заявив він, нагадавши, зокрема, що Альянс погодився на швидкий вступ України без ПДЧ.

Теми: ЗеленськийНАТОЛитва
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: