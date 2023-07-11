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Зеленский прилетел на саммит НАТО

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 16:09

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту прибыл в международный аэропорт Вильнюса (Литва).

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Вильнюса

Детали:

Польский правительственный самолет следовал рейсом Жешув-Вильнюс. Представитель президента Сергей Никифоров подтвердил прибытие президента в Вильнюс.

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Стоит заметить, что анонсированная Альянсом программа участия Владимира Зеленского в официальных мероприятиях саммита начинается несколько позже. Так, ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенбенг заявлял, что Зеленский во вторник примет участие только в ужине лидеров, а заседание Совета Украина-НАТО анонсировано на среду.

Между тем, именно сейчас на саммите продолжаются переговоры о том, как будет сформулировано решение по Украине и ее движению к членству.

Ранее, по дороге в Вильнюс, Зеленский публично раскритиковал НАТО за формулировки в проекте решения.

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Напомним: Президент Литвы Гитанас Науседа видит готовность лидеров НАТО на принятие решения, где будет упоминание об определенном "приглашении" для Украины.

Гитанас Науседа подчеркнул, что для Литвы важно не повторить формулу об "открытых дверях", которую считают устаревшей и провальной. "Но будет очень четкий сигнал, что мы не повторяем формулу Бухарестского саммита", – заявил он, напомнив, в частности, что Альянс согласился на быстрое вступление Украины без ПДЧ.

Темы: ЗеленскийНАТОЛитва
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