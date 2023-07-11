У Бердянську влучили в готель, де жило керівництво окупантів, і в завод

В окупованому Бердянську 11 липня пролунали кілька серій вибухів, було влучання в будівлю готелю "Дюна", де жило військове керівництво російських окупантів, та в завод "Південгідромаш".

Джерело: законна Бердянська міська військова адміністрація, колаборант та представник окупаційної влади у Запорізькій області Володимир Рогов, російський Телеканал "Дождь"

Дослівно МВА: "(Було - ред.) влучання по готелю "Дюна", де жило військове керівництво окупантів".

Деталі: За інформацією законної адміністрації, будівлю "фактично зрівняли з землею, там розбирають завали". Туди попрямували карети швидкої допомоги.

Реклама:

Пізніше військова адміністрація повідомила, що близько 14:00 бердянці чули інший вибух, а о 16:30 – ще близько шести вибухів.

Фото з сайту Азовкурорт

Колаборант Володимир Рогов підтвердив, що близько 16:30 у Бердянську пролунала серія вибухів, а потім був ще один ракетний удар.

За твердженням Рогова, більшість ракет окупанти збили над морем у районі Бердянського торговельного морського порту, одне влучення зафіксовано на території міського підприємства.

ВІДЕО ДНЯ

Бердянська МВА ж повідомила, що "бавовна завітала до району заводу "Південгідромаш".

Також є інформація, що через роботу ППО окупантів спалахнула пожежа в полі недалеко від мікрорайону 8 Березня.

За припущенням Рогова, удару по обіді було завдано ракетами “Storm Shadow”.

Мер Мелітополя Іван Федоров написав: "Ще вночі палав готель "Дюна" в Бердянську. В прямому сенсі згоріли на роботі десятки російських військових і щонайменше один генерал – російські медіа вже підтвердили загибель Олега Цокова, який командував ракетними ударами по Україні. Вдень "огоньку" отримала територія одного з промислових підприємств Бердянська, де окупанти влаштували собі базу".

Офіційних підтверджень смерті генерала Цокова немає, але російські провоєнні телеграм-канали повідомили про його загибель при обстрілі запасного командного пункту 58-ї армії РФ у районі Бердянська, пише "Дождь".