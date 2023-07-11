В Бердянске попали в отель, где жило руководство оккупантов, и в завод

В оккупированном Бердянске 11 июля прозвучали несколько серий взрывов, попадание в здание гостиницы "Дюна", где жило военное руководство российских оккупантов, и в завод "Южгидромаш".

Источник: законная Бердянская городская военная администрация, коллаборант и представитель оккупационных властей в Запорожской области Владимир Рогов, российский Телеканал "Дождь"

Дословно ГВА: "(Было – ред.) попадание по гостиницу "Дюна", где жило военное руководство оккупантов".

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Детали: По информации законной администрации, здание "фактически сравняли с землей, там разбирают завалы". Туда направились кареты скорой помощи.

Позже военная администрация сообщила, что около 14:00 бердянцы слышали другой взрыв, а в 16:30 – еще около шести взрывов.

Фото с сайта Азовкурорт

Коллаборант Владимир Рогов подтвердил, что около 16:30 в Бердянске раздалась серия взрывов, а затем был еще один ракетный удар.

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По утверждению Рогова, большинство ракет оккупанты сбили над морем в районе Бердянского торгового морского порта, одно попадание зафиксировано на территории городского предприятия.

Бердянская ГВА же сообщила, что "бавовна посетила район завода "Южгидромаш".

Также есть информация, что из-за работы ПВО окупантов вспыхнул пожар в поле недалеко от микрорайона 8 Марта.

По предположению Рогова, удар после обеда был нанесен ракетами “Storm Shadow”.

Мэр Мелитополя Иван Федоров написал: "Еще ночью горел отель "Дюна" в Бердянске. В прямом смысле сгорели на работе десятки российских военных и, по меньшей мере, один генерал – российские медиа уже подтвердили гибель Олега Цокова, командовавшего ракетными ударами по Украине. Днем "огонька" получила территория одного из промышленных предприятий Бердянска, где оккупанты устроили себе базу".

Официальных подтверждений смерти генерала Цокова нет, но российские провоенные телеграм-каналы сообщили о его гибели при обстреле запасного командного пункта 58-й армии РФ в районе Бердянска, пишет "Дождь".