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Саміт НАТО ухвалив рішення щодо України: складається з трьох елементів

"Європейська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 18:20

Саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України, що стосуються, зокрема, і шляху України до членства.

Джерело: генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумком першого дня саміту Альянсу, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Пряма мова: "Сьогодні союзники погодили пакет із трьох елементів, які наблизять Україну до НАТО. Перше – це нова багаторічна програма підтримки для України, яка уможливить перехід з радянських до натовських стандартів тренування та доктрин".

Деталі: Другий елемент, за словами генсека, – це утворення нової Ради Україна-НАТО, яка, як сказав Столтенберг, стане форумом для консультацій та ухвалення рішень, де "ми зустрічатимемось як рівні".

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Пряма мова: "Третє – ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО, і погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства. Це змінить шлях України з двокрокового процесу до однокрокового процесу. Ми також дали зрозуміти, що ми оголосимо про запрошення Україні приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і будуть досягнуті умови".

Це сильний пакет для України і чіткий шлях до її членства у НАТО, запевнив генсек.

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський раніше жорстко розкритикував дискусії про потенційний шлях до членства України в НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".

Теми: НАТОУкраїна
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