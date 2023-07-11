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Саммит НАТО принял решение по Украине: состоит из трех элементов

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 18:20

Саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля принял пакет решений из трех элементов по Украине, касающихся, в частности, и пути Украины к членству.

Источник: генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Прямая речь: "Сегодня союзники согласовали пакет из трех элементов, которые приблизят Украину к НАТО. Первое – это новая многолетняя программа поддержки для Украины, которая сделает возможным переход с советских к натовским стандартам тренировки и доктрин", – сказал Столтенберг.

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Детали: Второй элемент, по словам генсека, – это создание нового Совета Украина-НАТО, который, как сказал Столтенберг, станет форумом для консультаций и принятия решений, где "мы будем встречаться как равные".

Прямая речь: "Третье – мы подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и согласились изъять требование о Плане действий по членству. Это изменит путь Украины с двухшагового процесса до одношагового процесса. Мы также дали понять, что мы объявим о приглашении Украине присоединиться к НАТО, когда союзники согласятся и будут достигнуты условия", – заявил генсек.

Детали: Это сильный пакет для Украины и четкий путь к ее членству в НАТО, заверил генсек.

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Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский ранее резко раскритиковал дискуссии о потенциальном пути к членству Украины в НАТО.

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".

Темы: НАТОУкраина
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